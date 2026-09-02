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Aeroplanmbajtësja e Marinës Amerikane, Abraham Lincoln, u fut në anijen Laem Chabang të Tajlandës të mërkurën pas 286 ditësh në det, duke përfshirë një vendosje të gjatë në Lindjen e Mesme, mes raporteve për shqetësime për shëndetin mendor dhe përkeqësim të kushteve në bord.
Aeroplanmbajtësja Lincoln, me rreth 5,000 marinarë dhe marinarë, ishte e përfshirë në bllokadën detare të SHBA-së dhe operacionet luftarake në luftën me Iranin. Ajo vendosi një rekord modern për ditë të njëpasnjëshme në det, sipas ligjvënësve demokratë, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
E shoqëruar nga anije të tjera detare të SHBA-së, ndalesa e aeroplanmbajtëses me energji bërthamore në Tajlandë - partneri i vetëm i traktatit të Shteteve të Bashkuara në Azinë Juglindore kontinentale - do të jetë për pushim dhe rikuperim dhe do të zgjasë pesë ditë, sipas zyrtarëve tajlandezë.
Aeroplanmbajtësja Lincoln u vendos në nëntor të vitit të kaluar. Zakonisht vendosjet detare janë për gjashtë deri në nëntë muaj, por ato mund të zgjaten gjatë kohës së konfliktit.