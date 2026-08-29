Lajmet e fundit
Myftiu i Kosovës, Naim Tërnava, ka reaguar lidhur me dokumentin e ashtuquajtur “Top Secret”, i cili është gjetur në telefonin e Fatmir Shehollit, të dyshuarit për spiunazh.
Në dokument pretendohet se përmes Bashkësisë Islame të Kosovës synohej shndërrimi i Kosovës në “Kandahar”.
Në një deklaratë, Tërnava u ka bërë thirrje Prokurorisë Speciale dhe institucioneve kompetente që të verifikojnë autenticitetin, autorësinë dhe origjinën e dokumentit, si dhe mënyrën se si është përdorur.
“Çdo pretendim i paraqitur në publik duhet të verifikohet në mënyrë të plotë, profesionale dhe institucionale”, ka deklaruar Tërnava, përcjell Klankosova.tv.
Ai i ka cilësuar si “jashtëzakonisht të rënda” pretendimet se BIK-u ka qenë nën ndikimin e shërbimeve të sigurisë serbe.
Tërnava ka kërkuar po ashtu që faktet të ndahen nga pretendimet dhe çështja të trajtohet përmes institucioneve të drejtësisë, duke bërë thirrje për shmangien e gjuhës që mund të nxisë përçarje ndërmjet komuniteteve fetare.
Reagimin e plotë mund ta gjeni në linkun vijues: