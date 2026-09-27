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Një fytyrë e njohur e ekranit po ndryshon adresë!
Pas 18 vitesh në televizionin publik, moderatorja Fëllënza Çitaku ka vendosur të nisë një kapitull të ri në karrierën e saj, duke iu bashkuar Klan Kosova.
Lajmin e ka bërë të ditur vetë ajo ekskluzivisht në emisionin “Weekend”, ku për herë të parë foli hapur për vendimin për t’u larguar nga mediumi publik dhe emocionet që e shoqërojnë në këtë fillim të ri profesional.
“Kam vendosur pas 18 viteve me u largu prej RTK-së. Ka pasur shumë momente të bukura të cilat më kanë përcjellur gjatë atyre 18 viteve, por jam shumë entuziaste edhe mezi po pres me fillu projektin e ri në të cilin jam përfshi, në një media, në një shtëpi e cila më ka ofruar shumë mundësi edhe m’i ka hapur dyert”, tha Çitaku.
E pas një karriere të gjatë në ekran, Çitaku ka zbuluar edhe frymën e emisionit me të cilin pritet t’i bashkohet shtëpisë mediale më të madhe në vend, duke e përshkruar atë si një hapësirë për relaks dhe shoqëri pas një dite të gjatë.
“Qysh ka qenë dita deri sot, a jeni lodh, a jeni mërzit, a jeni pak për me u relaksu, me pjesën tjetër të ditës që ka mbet”, zbuloi moderatorja.
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