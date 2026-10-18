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Sot një javë, partitë shqiptare në Luginë do të garojnë së bashku në zgjedhjet në Serbi.
Bartësi i listës shqiptare në Luginë, Shaip Kamberi në emisionin “Info Magazine” bëri të ditur se bashkërisht këto parti synojnë tri mandate deputeti, transmeton Klankosova.tv.
“Është një vendim që është marrë nga partitë politike shqiptare për të garuar bashkërisht në këto zgjedhje, duke u nisur nga potenciali që e posedon secila parti, duke pasur parasysh rezultatet e zgjedhjeve lokale të secilit prej tyre, dhe është e bazuar në rezultate konkrete që ne të synojmë tre mandate deputeti”, u shpreh Kamberi.