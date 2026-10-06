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Koalicioni opozitar konservator i Australisë ka propozuar shkurtime drastike të vizave të përkohshme dhe atyre humanitare, duke u dhënë përparësi punonjësve të kualifikuar, në atë që e cilësoi si "shkurtimi më i madh i imigracionit" në historinë e vendit.
Politika e imigracionit e Koalicionit Liberal-Kombëtar parashikon uljen e numrit të vizave të përkohshme me 650,000 gjatë një periudhe katërvjeçare dhe uljen e nivelit vjetor neto të imigracionit nga jashtë në 100,000 për dy vite – shifër kjo sa rreth një e treta e nivelit aktual.
Ky propozim gjithëpërfshirës vjen në një kohë kur në Australi po shtohen ndjenjat kundër imigracionit, si pasojë e kostos së lartë të jetesës dhe mungesës së banesave, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Koalicioni është vënë nën presion nga partia e ekstremit të djathtë dhe kundërshtare e imigracionit, "One Nation", e cila e ka kaluar atë në sondazhet e fundit dhe është zotuar se do ta ulë imigracionin e përkohshëm me 750,000 gjatë tre viteve.
"Ajo që po propozojmë sot është shkurtimi më i madh i imigracionit në historinë e këtij vendi," deklaroi të martën në një konferencë për shtyp lideri i opozitës, Angus Taylor. "Kjo do ta vendosë Australinë dhe interesin tonë kombëtar në plan të parë."
"Shifrat neto të imigracionit nga jashtë do të jenë 100,000 në vitin e parë, 100,000 në vitin e dytë, dhe do të arrijnë në 160,000 në vitin e katërt. Kjo do të lehtësojë presionin mbi rrugët, shkollat, infrastrukturën dhe banesat, duke i dhënë kështu vendit tonë hapësirën e nevojshme për të marrë frymë".