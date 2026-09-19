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Një protestë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së është paralajmëruar të zhvillohet në Gjermani, pas vendimit dënues të ish krereëve të UÇK-së nga Dhomave e Specializuara në Hagë.
Tubimi, i organizuar nga të rinj shqiptarë që jetojnë në Gjermani, pritet të mbahet të shtunën në Koln HBF, duke nisur nga ora 20:00, raporton Klankosova.tv.
Organizatorët e kanë shoqëruar thirrjen për protestë me mesazhin “Jo në emrin tim!”, ndërsa kanë ftuar komunitetin shqiptar, veçanërisht të rinjtë, që t’i bashkohen tubimit./Klankosova.tv