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Autoritetet nepaleze kanë lëshuar një paralajmërim të ri për shkak të rritjes së nivelit të ujit dhe rrezikut të përmbytjeve.
Departamenti i Parashikimit të Përmbytjeve tha se kishte marrë informacion nga ana kineze e kufirit në lidhje me një rritje të re të rrjedhës së lumit Bhote Koshi.
"Bhote Koshi është ngritur përsëri dhe banorët përgjatë lumit Trishuli, deri në Mugling, u kërkohet të qëndrojnë në vende të sigurta dhe në gatishmëri të lartë deri në njoftim të mëtejshëm", thuhet në paralajmërim.
Ende ka pretendime të ndryshme se në cilën anë të kufirit ndodhi rrëshqitja e dheut e lidhur me katastrofën. /Klankosova.tv