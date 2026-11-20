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Departamenti i Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore në Prizren, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë së Shtetit, dhe ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej një muaji ndaj Rrahman Hotit, i dyshuar për vrasjen e Sylë Dakajt.
Sipas Gjykatës, masa është marrë për shkak të dyshimit të bazuar se i pandehuri Rrahman Hoti ka kryer veprat penale “vrasja e rëndë”, duke privuar nga jeta personin tjetër dhe me atë rast me dashje e vë në rrezik jetën e një ose më shumë personave tjerë, dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.
Gjykata, me rastin e caktimit të paraburgimit, ndaj të pandehurit ka vlerësuar se ekzistojnë arsyet ligjore për caktimin e kësaj mase, dhe nga provat e mbledhura deri në këtë fazë, rrjedh dyshimi i bazuar se:
“Sipas kërkesës së Prokurorisë, ngjarja ka ndodhur më 18 nëntor 2026, rreth orës 12:03 min, në parkingun e një qendre tregtare në Suharekë. I pandehuri Rr.H., pas një mosmarrëveshjeje të çastit lidhur me parkimin e automjeteve, me dashje ka privuar nga jeta viktimën S.D., si dhe me dashje ka vënë në rrezik edhe jetën e bashkëshortes së viktimës dhe vajzës së tyre të mitur, të cilat ishin prezente në momentin e ngjarjes”.
“I pandehuri, duke përdorur armën e zjarrit të llojit ‘Sig Sauer’, ka shtënë disa herë në drejtim të viktimës, fillimisht përmes xhamit të automjetit dhe më pas duke vazhduar të shtjerë në drejtim të tij, edhe pasi kishte hapur dyert e automjetit, duke e qëlluar në pjesë të ndryshme të trupit. Si pasojë e plagëve të marra, viktima, pas marrjes së ndihmës së parë mjekësore në QKMF në Suharekë, është dërguar për trajtim të mëtejmë në Spitalin Rajonal të Prizrenit, ku nga ana e mjekëve është konstatuar vdekja e tij”, ka bërë të ditur Gjykata.
Ndërkaq, pas kryerjes së veprës, Rrahman Hoti është larguar nga vendi i ngjarjes, ndërsa më pas është lokalizuar dhe arrestuar nga Policia e Kosovës.
“Gjatë kontrollit të automjetit të të pandehurit, Policia ka gjetur dhe sekuestruar armën e dyshuar si mjet të kryerjes së veprës penale, së bashku me dy karikatorë dhe 24 fishekë. Ndërsa, gjatë kontrollit të banesës së tij, janë gjetur dhe sekuestruar edhe 47 fishekë të tjerë”, tha Gjykata më tej në njoftim.
Gjithashtu, sipas kërkesës së Prokurorisë, Gjykata thotë se i pandehuri rezulton të ketë qenë i dënuar më parë nga autoritetet zvicerane për veprën penale të vrasjes.
Me rastin e caktimit të paraburgimit, Gjykata thotë se ka marrë parasysh faktin se procedura paraprake hetimore është në fazën fillestare, dhe i pandehuri pas momentin kritik është arratisur nga vendi i ngjarjes derisa është lokalizuar dhe arrestuar nga hetuesit policorë, dhe me lënien në masa tjera ekziston rreziku i arratisjes me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale.
Gjykata thotë se masa e paraburgimit në këtë fazë është e bazuar dhe e qëndrueshme, “duke marrë parasysh peshën e rëndë të veprave penale për të cilat dyshohet i pandehuri, mënyrën dhe rrethanat në të cilat dyshohet se janë kryer veprat penale, i cili për shkak të një mosmarrëveshje, në një vend publik të frekuentuar nga shumë njerëz, me gjakftohtësi shtien me armë disa herë në drejtim të viktimës, duke vënë në përdorim armën për të cilën ka poseduar leje për shenjtari, por e përdor në kundërshtim me Ligjin”.
Gjykata ka vlerësuar pretendimet e palëve në seancën dëgjimore për caktimin e masës së sigurisë, por duke marrë parasysh peshën e veprave penale për të cilat dyshohet i pandehuri, mënyrën dhe rrethanat në të cilat dyshohet se janë kryer këto vepra penale, “në rastin konkret vetëm me masën e paraburgimit, do të sigurohet prezenca e të pandehurit në këtë fazë të procedurës, dhe do të sigurohet mbarëvajtja e procedurës paraprake e papenguar”. /Klankosova.tv