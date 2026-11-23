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Gjykata Themelore në Gjakovë ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji ndaj të dyshuarit për dhunë në familje dhe për lëndim të lehtë trupor.
Caktimi i kësaj mase ndaj të dyshuarit A.K është bërë pas kërkesës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë.
Sipas kërkesës së prokurorisë, më 21.11.2026, rreth orës 02:00, në fshatin Lipovec, Komuna e Gjakovës, në shtëpinë e mikut të tij, i pandehuri, ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortes së tij, të dëmtuarës F.K.
Në kërkesë është thënë se kjo është bërë me qëllim të cenimit të dinjitetit të saj, duke i shkaktuar frikë dhe shqetësim emocional.
“Më 18.11.2026, për shkak të mosmarrëveshjeve me të pandehurin, ajo kishte shkuar te familja e saj, ku po atë ditë kishte pranuar një mesazh zanor nga i pandehuri, i cili e kishte kërcënuar me fjalët: „O ku je, o kom me të myt, po ku je“, ndërsa ditën kritike, në orët e para të mëngjesit, i pandehuri kishte shkuar në shtëpinë e të dëmtuarës dhe, duke bërtitur, i kishte kërkuar të dilte dhe të hipte në veturë, kinse për të biseduar, ndonëse ajo kishte frikë për jetën e saj; po ashtu, me të njëjtën datë, kohë dhe vend, i pandehuri, me dashje dhe me mjet të rrezikshëm, përkatësisht thikë, i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore të dëmtuarit axhës së bashkëshortes së tij F.Gj., në atë mënyrë që, pasi ky i fundit kishte dalë për të biseduar me të, i pandehuri, në momentin kur ai kishte hapur derën, e kishte sulmuar me thikë në fytyrë dhe, kur i dëmtuari kishte ngritur dorën për t'u mbrojtur, e kishte goditur edhe në dorën e majtë, duke ia prerë gishtin e katërt, me ç'rast i kishte shkaktuar lëndime të lehta trupore, të përshkruara në Raportin mjekësor të Shërbimit Urgjent të Spitalit “Isa Grezda“ në Gjakovë.”, thuhet në njoftim. /Klankosova.tv