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4 vjet gjysmë burgim për V.J.
Vendimi u mor nga Gjykata Themelore e Pejës, më 16 shtator.
Po ashtu ndaj tij u shqiptua edhe një gjobë prej 4 mijë euro.
Kështu u bë e ditur nga kjo gjykatës përmes një përgjigje me shkrim për Klankosova.tv.
Derisa subjekti juridik "D.G SH.P.K" u dënua me një gjobë të përgjithshme prej 20 mijë eurosh.
"Gjykata Themelore në Pejë, Departamenti i Përgjithshëm, me 16.09.2026 ka shpallur aktgjykim dënues ndaj V.J. dhe personit juridik “D.G.” SH.P.K, ashtu që i akuzuari V.J. është dënuar me 4 vite e 6 muaj burgim dhe gjobë prej 4,000 euro, për veprat penale sipas neneve 358 dhe 406 të KPRK-së. Personi juridik “D.G.” SH.P.K. është dënuar me gjobë të përgjithshme prej 20,000 euro. E dëmtuara L.M. është udhëzuar në kontest civil për realizimin e kërkesës pasurore-juridike. Të akuzuarit janë obliguar në mënyrë solidare të paguajnë shpenzimet e procedurës penale në shumën prej 970 euro", thuhet në përgjigje për Klankosova.tv
Ngjarja kishte ndodhur në tetor të vitit 2024-të ku si pasojë e një shpërtimit të cisternes së gasit humbi jetën një punëtor, V.M.