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Fiorentina dhe Napoli u desh të pajtoheshin me nga një pikë, pasi përballja mes tyre në “Artemio Franchi” përfundoi pa fitues, me rezultatin 1-1.
Napoli e nisi ndeshjen duke gjetur rrjetën përmes Billy Gilmour, duke kaluar në avantazh dhe duke krijuar një epërsi të rëndësishme në transfertë.
Megjithatë, Fiorentina nuk u dorëzua dhe arriti të reagojë në pjesën tjetër të takimit. Alex Jimenez ishte ai që realizoi golin e barazimit për vendasit, duke rikthyer ekuilibrin në rezultat.
Minutat e fundit sollën emocione të shumta, por asnjëra skuadër nuk arriti të shënojë golin e fitores. Kështu, ndeshja u mbyll me rezultatin 1-1.
Në këtë takim ishte në fushë edhe ish-kapiteni i Kosovës, Amir Rrahmani, i cili zhvilloi një paraqitje solide në repartin defensiv të Napolit.
Pas këtij barazimi, Fiorentina renditet në vendin e 16-të me katër pikë, ndërsa Napoli pozicionohet në vendin e nëntë me shtatë pikë.