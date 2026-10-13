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Papa Leoni do t'i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale në Spitalin Gemelli të Romës të martën pasdite për të hequr një nodul në njërën nga mushkëritë e tij, në problemin e parë të madh shëndetësor të mandatit të tij 17-mujor.
Leoni, 71 vjeç, tha të dielën se noduli, një nyje e vogël, ishte gjetur në një kontroll të kohëve të fundit, ishte "e kontrolluar mirë" dhe ishte vërejtur herët.
Vatikani konfirmoi kohën e ndërhyrjes kirurgjikale pasi Leoni u pa duke shkuar në Romë në një konvoj automjetesh që drejtoheshin drejt Spitalit Gemelli, rreth 9 km në veri të Vatikanit.
Papa përshëndeti nga një SUV i zi ndërsa po largohej nga Vatikani.
Me të mbërritur në spital, Leoni shtrëngoi duart me disa zyrtarë, eci para një turme mirëdashësish që prisnin, disa prej të cilëve bërtitën 'Auguri' (urimet më të mira) dhe u drejtuan nga hyrja kryesore.
Vatikani ka thënë se shërimi i tij pritet të zgjasë rreth një javë. Të gjitha ngjarjet e tij publike janë anuluar deri më 20 tetor.