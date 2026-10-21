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Papa Leoni nuk do të ketë nevojë për terapi të mëtejshme pasi iu nënshtrua një operacioni për kancerin e mushkërive javën e kaluar, thanë mjekët e tij të mërkurën, duke bërë të ditur se tumori nuk ishte përhapur.
Papa 71-vjeçar iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale më 13 tetor, gjatë së cilës iu hoq lobi i poshtëm i mushkërisë së djathtë, pasi u diagnostikua me adenokarcinomë të mushkërive – forma më e zakonshme e kancerit të mushkërive, transmeton Klankosova.tv.
Sipas Reuters, Leoni doli nga spitali të shtunën dhe po u rikthehet gradualisht detyrave të tij të zakonshme, transmeton Klankosova.tv.
Të mërkurën, ai u kthye në Sheshin e Shën Pjetrit për audiencën e tij javore me pelegrinët.