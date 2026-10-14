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Papa Leoni XIV po rikuperohet në një spital të Romës pas një operacioni të suksesshëm për heqjen e një pjese të mushkërisë së djathtë, ku ishte zbuluar një masë kanceroze, sipas një deklarate nga Vatikani.
Vatikani njoftoi të martën në mbrëmje se operacioni kishte përfunduar "sipas planit" dhe se Leoni "ishte kthyer në dhomën e tij", shkruan CNN, transmeton Klankosova.tv.
"Ati i Shenjtë iu nënshtrua një operacioni në kraharor siç ishte planifikuar," thanë Dr. Luigi Carbone dhe Profesor Stefano Margaritora në një deklaratë. "Lobi i poshtëm i mushkërisë së djathtë u hoq përmes një ndërhyrjeje kirurgjikale me asistencë videoje."
Ekzaminimet e mëtejshme të lobit zbuluan shenja të adenokarcinomës pulmonare, një lloj i zakonshëm i kancerit të mushkërive, thanë ata. E gjithë procedura zgjati rreth 90 minuta.