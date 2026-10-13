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Vatikani ka njoftuar se Papa Leo XIV është diagnostikuar me kancer të mushkërive.
Sipas njoftimit, ai i është nënshtruar një operacioni të suksesshëm për heqjen e pjesës së poshtme të mushkërisë së djathtë.
71-vjeçari iu nënshtrua një operacioni 90-minutësh të martën në spitalin “Gemelli” në Romë dhe më pas u diagnostikua me adenokarcinomë të mushkërive, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
“Pas operacionit, papa u zgjua normalisht dhe u rikthye në dhomën e tij në katin e dhjetë pas një periudhë të shkurtër vëzhgimi”, thuhet në deklaratën e Vatikanit.
Kjo ndodhi pasi masa u zbulua gjatë atyre që Vatikani i përshkroi si "kontrolle rutinë".
Më herët, turma të mëdha njerëzish u mblodhën jashtë spitalit për të përshëndetur Papën, disa prej tyre prisnin prej orësh.
Ata brohoritën përshëndetje dhe urime ndërsa ai kalonte, ndërsa ai u përgjigj me përshëndetje dore dhe buzëqeshje përmes dritares së pasme të ulur të makinës së tij.
Vatikani ka theksuar se Papa, i cili përgjithësisht konsiderohet në gjendje të mirë shëndetësore, nuk kishte simptoma infeksioni apo sëmundjeje.