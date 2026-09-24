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Ish-banorja e BBVK-së, Vesa Vllasaliu dhe futbollisti shqiptar, Mirlind Daku kanë kurorëzuar dashurinë e tyre me martesë.
Ani pse nuk dihet kur ata u martuan, pamjet e dasmës së tyre ka më pas se gjysmë dite që janë bërë publike, transmeton Klankosova.tv.
Fotot janë shpërndarë nga vetë Vesa, e një detaj tjetër bie në sy gjatë shfletimit të këtij albumi.
Vesa është shtatzëne në fotosesionin e dasmës, andaj nuk është e sigurt nëse ajo është sërish shtatzënë, apo ata janë martuar gjatë shtatzënisë së parë.