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Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur sonte në autostradën "Ibrahim Rugova", ku një person ka humbur jetën dhe dy të tjerë kanë mbetur të lënduar.
Sipas policisë, aksidenti ka ndodhur rreth orës 20:27, afërsisht 29 kilometra larg Vërmicës. Në aksident janë përfshirë një kamion dhe një veturë, njofton Klankosova.tv.
Njësitet policore dhe ekipet përkatëse kanë dalë në vendin e ngjarjes, ndërsa autoritetet po hetojnë rrethanat dhe shkaqet që çuan në këtë aksident tragjik.
Lexues të Klankosova.tv kanë përcjellë në redaksi pamje nga ky aksident tragjik.
https://klankosova.tv/aksident-i-rende-ne-autostrade-nje-i-vdekur-dy-te-lenduar