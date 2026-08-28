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Tre persona, një i rritur dhe dy të mitur, humbën jetën në një aksident të rëndë trafiku që ndodhi dje në autostradën A1 pranë Unec, Slloveni.
Klankosova.tv ka siguruar pamje nga vendi i ngjarjes ku shihen policia, emergjenca si dhe zjarrfikësit të cilët kanë interevenuar në rastin.
Viktimat janë nga Maqedonia e Veriut dhe kjo është konfirmuar nga Ministria e Punëve të Jashtme maqedone, transmeton Klankosova.tv
Në aksident u lënduan edhe dy persona të tjerë që ishin në automjet, të cilët janë gjithashtu shtetas maqedonas.
Një person i plagosur rëndë u transportua në spital me helikopter, ndërsa shoferi i lënduar u transportua me ambulancë.
Ambasada e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Lubjanë ka marrë njoftimin nga policia sllovene, ndërsa u bë e ditur se rasti po trajtohet nga autoritetet policore kompetente në Koper.