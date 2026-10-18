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Franca është zgjuar të dielën me pamje të dëmeve të mëdha pas një dite protestash dhe trazirash, ku u thyen vitrinat e dyqaneve, u dogjën automjete dhe rrugët u mbushën me xhama e mbeturina.
Policia arrestoi rreth 1 mijë e 800 persona të shtunën, ndërsa rreth 550 mijë protestues dolën në rrugë për të kundërshtuar rritjen e çmimeve të karburanteve, koston e jetesës dhe përkeqësimin e shërbimeve publike, përfshirë arsimin.
Edhe pse pjesa më e madhe e protestave ishte paqësore, grupe personash të maskuar shkaktuan trazira në Paris, Marsejë, Lilë dhe qytete të tjera.
Në Paris, protestuesit u përplasën me policinë, e cila përdori gaz lotsjellës dhe topa uji. U raportuan gjithashtu djegie automjetesh e ndërtesash dhe plaçkitje të dyqaneve, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv
Në Marsejë, protestuesit hynë me forcë në ndërtesën e bashkisë, ndërsa në Lilë u dogj një restorant i McDonald’s dhe u plaçkit një dyqan i Apple, sipas policisë.
Kryeministri francez, Sebastien Lecornu, bëri të ditur se gjatë trazirave janë lënduar 150 policë.
Të dielën në mëngjes, pronarët e dyqaneve në Paris nisën pastrimin e dëmeve, ndërsa vitrinat e thyera të dyqaneve luksoze dhe mbishkrimet në mure dëshmonin për përmasat e trazirave.
Një pronar dyqani rrobash pranë sheshit Place de la Republique i tha BBC-së se grabitësit qëndruan brenda lokalit për më shumë se një orë e gjysmë, pa parë asnjë polic gjatë asaj kohe.
Ai tha se, sipas tij, personat që plaçkitën dyqanin po shfrytëzonin protestat për të kryer vjedhje, dhe nuk po protestonin për koston e jetesës apo kushtet në shkolla.