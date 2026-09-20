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Pamje emocionuese janë regjistruar sonte nga sheshi “Skënderbeu” në Prishtinë, ku qytetarët janë mbledhur në natën e pestë të protestës në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, pas vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë.
Gjatë protestës, në shesh janë ndezur flakadanë, ndërsa atmosfera është shoqëruar me tingujt e këngës së njohur “Mora fjalë”.
Qytetarët kanë vazhduar të qëndrojnë të mbledhur, duke përcjellë mesazhe mbështetjeje për ish-krerët e UÇK-së dhe duke brohoritur./Klankosova.tv