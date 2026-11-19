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Kanë kaluar 15 muaj prej nisjes së procesit gjyqësor ndaj Rejhan Belës për vrasjen e rreshterit të Policisë së Kosovës, Muhamet Lika, por rasti ende nuk ka marrë epilog.
Gjykimi po zhvillohet në Departamentin për të Mitur të Gjykatës Themelore në Ferizaj, ku po shqyrtohet përgjegjësia e të akuzuarit Rejhan Bela.
Sipas aktakuzës, Bela dyshohet se më 1 prill 2025 kishte shtënë katër herë në drejtim të rreshterit Lika, në hyrje të banesës së tij.
Gazetarja e emisionit MAT në Klan Kosova, Blerta Ahmeti, ka siguruar rrëfimin e Belës, dëshmi e prova ekskluzive.
Kush kujt i tha “boll e pat ma, bravo ik”, në natën kritike?
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Të gjitha detajet në linqet e mëposhtme.