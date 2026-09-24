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Kanë dalur pamjet e disa prej snajperëve që janë përdorur nga Njësia Speciale Intervenuese - FIT gjatë operacionit në Banjskë, në përballjen me grupin e armatosur serb.
Gazetarja e Klan Kosovës, Altiana Zogaj nga burime të saj ka mësuar se bëhet fjalë për armë të kalibrit 12.7 mm, të përdorura nga pjesëtarët e Policisë së Kosovë.
Sulmi në Banjskë ndodhi më 24 shtator të vitit 2023, ku mbeti i vrarë polici Afrim Bunjaku.
Ndërkaq, plagosja e terroristit Vladimir Toliq dyshohet se është kryer nga një distancë prej 1,620 metrash. Toliq, i cili ishte pjesë e grupit të armatosur në Banjskë, tashmë është dënuar me burgim të përjetshëm./Klankosova.tv