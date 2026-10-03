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PALMA Furniture, një ndër emrat e njohur në industrinë e mobiljeve në Kosovë, me eksporte në vende të ndryshme të botës, feston njëvjetorin e hapjes së showroom-it në Prishtinë me oferta speciale për klientët e saj.
Me rastin e njëvjetorit të showroom-it në Prishtinë, PALMA ofron 20–25% zbritje, si dhe voucherë specialë me 15%, 20% dhe 25% zbritje, vetëm të shtunën dhe të dielën, më 3 dhe 4 tetor 2026. Oferta vlen ekskluzivisht në showroom-in PALMA në Prishtinë.
PALMA fton të gjithë klientët dhe vizitorët që të bëhen pjesë e kësaj fundjave festive, për të festuar së bashku një vit nga hapja e showroom-it në Prishtinë dhe për të përfituar nga ofertat speciale.
📍 Lokacioni: Magjistralja Prishtinë – Ferizaj, km 7 (afër Bankës TEB dhe 1 km nga Hoteli Emerald).
Me pesë showroom-e në Kosovë, në Prishtinë, Gjilan, Prizren, Pejë dhe Ferizaj, PALMA vazhdon të sjellë cilësi, rehati dhe dizajn bashkëkohor në çdo hapësirë.
PALMA – Në çdo cep të jetës!
Rrjetet Sociale: https://www.instagram.com/furniturepalma/