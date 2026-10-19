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Personat që kryejnë akte dhune mund të përfshihen në një listë të zezë, me synimin që t’u kufizohet hyrja në vendet e Bashkimit Evropian.
Top Channel ka raportuar se nga grupi që po merret me hartimin e paketës pranë Kryeministrisë së Shqipërisë, propozimi parashikon identifikimin e personave të përfshirë në akte dhune gjatë protestës dhe regjistrimin e tyre në sistem, në kuadër të masave që po shqyrtohen nga qeveria.
Nisma lidhet me paketën e paralajmëruar nga kryeministri shqiptar, Edi Rama këtë të hënë, ndërsa grupi i punës po merret me përgatitjen e masave që synojnë të trajtojnë rastet e dhunës.
Sipas burime të TCh, përfshirja në listën e zezë do të synonte që personat e identifikuar të mos lejoheshin të hynin në vendet e BE-së.