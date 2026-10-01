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Sikur para 29 vjetësh, edhe këtë 1 tetor nga e gjithë shqiptaria u bënë bashkë në Prishtinë.
Në kryeqendrën kosovare u shpreh pakënaqësia me dënimin e katërshës së UÇK-së nga Haga.
Dëshmi se dënimi për ish-krerët e UÇK-së qe padrejtësi, u tha se janë krejt këta që mbushën sheshet e Prishtinës.
Në ballë qëndruan edhe fëmijët e Hashim Thaçit e Kadri Veselit, anise të pafjalë.
Protestuesit paralajmëruan se nuk do të mungojnë as në organizime tjera, për të kundërshtuar vendimin dënues në Hagë.
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