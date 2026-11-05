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Këshilli i Prindërve të shkollës “Ismail Qemali” në Prishtinë ka kërkuar që të premten të bojkotohet procesi mësimor.
Kjo kërkesë është bërë për shkak të niveli të papastërisë në ambientet e shkollës, me ç’rast një situatë e tillë është vlerësuar si shqetësuese.
Në një njoftim të prindërve thuhet se mësimi në këto kushte paraqet rrezik për fëmijët e tyre.
“Duke marrë parasysh gjendjen tejet shqetësuese higjieno-sanitare në shkollën tonë, mungesën e një zgjidhjeje konkrete për problemin e pastrimit dhe mirëmbajtjes, si dhe rrezikun e mundshëm që këto kushte paraqesin për shëndetin e fëmijëve tanë, ju njoftojmë se: TË PREMTEN, MË 6 NËNTOR 2026, BOJKOTOHET NË TËRËSI PROCESI MËSIMOR NË SHFMU “ISMAIL QEMALI”.”, thuhet në njoftim.
Gjithashtu, edhe prindër të tjerë kanë treguar për nivelin e papastërisë në këtë shkollë, duke shpërndarë edhe fotografi nga klasat, në të cilat shihet gjendja e rëndë në të cilën mësojnë nxënësit e këtij institucioni. /Klankosova.tv