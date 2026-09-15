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Në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë ka nisur “Nata e Pritjes”, kur kanë mbetur edhe pak orë deri te shpallja e aktgjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimi.
Paraprakisht, në këtë hapësirë, janë ndezur edhe “Flakët e Lirisë” të pritje të lirimit të katërshes së UÇK-së.
Qytetarë të shumtë janë mbledhur në këtë shesh, për të qëndruar deri paraditen e së mërkurës, atëherë kur nga ora 10:00 do të nisë seanca për shpalljen e verdiktit.
Sikur në Prishtinë, edhe në qytete të tjera të Kosovës është organizuar “Nata e Pritjes”, ku qytetarë të shumtë janë mbledhur në qendrat e tyre për të ndjekur afrimin e orëve vendimtare. /Klankosova.tv