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Për shumë njerëz, angazhimet e përditshme, nga punët e shtëpisë e deri te organizimi i dokumenteve dhe pagesave, janë kthyer në një barrë të vazhdueshme.
Maxine Dillion, 44-vjeçare dhe nënë e dy fëmijëve, kishte filluar të ndihej e mbingarkuar nga lista e pafundme e punëve personale dhe familjare që nuk arrinte t’i përfundonte.
“Ndihesha sikur të gjitha ato punët e vogla, për të cilat nuk kisha kohë, po grumbulloheshin gjithnjë e më shumë”, tregon Maxine, transmeton klankosova.tv.
Maxine, e cila jeton në Mansfield dhe fiton rreth 32 mijë funte në vit, vendosi të paguajë 250 funte në muaj (rreth 300 euro) për pesë orë shërbime.
Sipas BBC, edhe pse nuk ka shumë të ardhura të lira për shpenzime shtesë, ajo thotë se kjo pagesë ia vlen, pasi i ndihmon të zvogëlojë edhe ngarkesën mendore që vjen nga organizimi i vazhdueshëm i jetës së përditshme.
Shërbime të tilla, të njohura si asistente personale për jetën e përditshme, po bëhen gjithnjë e më të përhapura në Britani dhe në Shtetet e Bashkuara, duke u ofruar njerëzve mundësinë të kursejnë kohë dhe të lehtësojnë barrën e angazhimeve të përditshme.