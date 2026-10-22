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Deputetja e LDK-së Janina Ymeri, në deklarimin e saj jashtë rendit të ditës foli rreth lajmit tragjik që u raportua dje për pacienten e cila ishte prekur nga kanceri i gjirit.
Dyshohet se ajo vdiq nga mungesa e një ilaçi për 4 muaj, pa terapinë Palbociclib.
Ymeri gjatë fjalimit të saj në Kuvendin e Kosovës komentoi reagimin e drejtorit të Klinikës së Onkologjisë.
"A ka rëndësi nëse përballesh për herë të parë apo të dytë me sëmundjen?", pyeti ajo.
Deputetja e LDK-së shtoi se përparimi i sëmundjes së saj mund të ishte ngadalësuar po qe se do të kishte ilaçin.
Ajo kritikoi ashpër ministrin e Shëndetësisë Arben Vitia, të cilit iu drejtua me një porosi të fortë.
“Ka pas me u ngadalësu përparimi sëmundjes e në mungesë të hapit nuk është bërë, ministër. Nuk e di qysh flen natën kur dikush në gjoks e ka kancerin e ju e rregulloni mindilin. Mbi 42 për qind janë rritë rastet e reja me tumor. Krejt kjo ka ndodhë shumicën e kohës që keni qenë ju. Me këtë plan efikas nuk kish mujt me kanë as plani i armikut për zhdukjen e këtij populli”, ka thënë ajo në Kuvend.