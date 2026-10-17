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Një rast i pazakontë është regjistruar në Klinikën Emergjente (reparti internistik) në QKUK, ku një paciente mësohet se ka mbetur e braktisur prej më shumë se 24 orësh nga familjarët e saj.
Sipas burimeve të gazetares së Klan Kosova, Arbreshë Uka, pacientja ndodhet e vetme në hapësirat e Emergjencës që nga dita e djeshme rreth orës 16:00, raporton Klankosova.tv.
Familjarët e kishin sjellë për trajtim dhe i kishin thënë stafit mjekësor "na thirrni kur të përfundojnë procedurat", por më pas kanë shkëputur çdo kontakt.
Për këtë situatë është vënë në dijeni edhe Policia e Kosovës, e cila ka provuar disa herë të kontaktojë familjarët, mirëpo i biri i pacientes, që edhe e ka dërguar për trajtim, nuk po e hap telefonin as për organet e rendit dhe as për stafin spitalor.
Përballë kësaj situate, personeli shëndetësor i Emergjencës është detyruar të marrë përsipër jo vetëm trajtimin mjekësor, por edhe kujdesin e përgjithshëm ditor dhe ushqimin e saj.