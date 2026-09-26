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Pediatria është porta e parë kur sëmuren të vegjëlit.
Megjithatë jo të gjitha shërbimet mund t`i marrin pacientë-fëmijë pas orës 13:00 në këtë klinikë.
Për ekzaminime radiologjike si eho apo të ngjashme, prindërit duhet t’i dërgojnë ata tek Klinika e Radiologjisë në QKUK që ndodhet mbi emergjencë.
Orvatjet e tilla nga një klinikë në tjetrën për prindërit thonë se janë të mundimshme, derisa theksojnë se ka mungesë komunikimi për orientim, ngase jo të gjithë e njohin QKUK-në.
Ndërkaq kërkojnë që të paktën shërbimet për fëmijët të jenë të kompletuara në mënyrë që të kryhen në një vend.
Në fakt edhe menaxhmenti i QKUK-së e ka menduar këtë organizim pune.
Megjithatë këta premtojnë se kjo punë do të kryhet më 2027.
Në mes tjerash, u bë e ditur se për këtë çështje po punohet në koordinim edhe me Ministrinë e Shëndetësisë.