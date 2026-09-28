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Si në dimër, ashtu edhe në verë, temperaturat ekstreme mund të paraqesin rrezik për pacientët me diabet.
Pacientët diabetikë që kanë dëmtime në shputa mund të humbasin ndjeshmërinë ndaj temperaturës. Për këtë arsye, pa e kuptuar, mund të dëmtohen duke përdorur burime të nxehtësisë apo të ftohtit.
Njëjtë ndodhë edhe me stinët e ftohta.
Sektori publik shëndetësor ende nuk e ka skriningun e shputës diabetike për të parandaluar komplikimet e tilla. Në mungesë të këtij shërbimi për pacientët me sëmundjen e sheqerit siç njihet ndryshe në popull, Shoqata e Endokrinologëve thotë se e kanë të pamundur që gjatë vizitës mjekësore të bëjnë edhe kontrollimin e shputave tek secili pacient.
Detajet i kuptoni në kronikën e mëposhtme: