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Opinionisti Rrahman Paçarizi ka vlerësuar se gjasat për sigurimin e 80 votave për zgjedhjen e Bekim Sejdiut president janë rreth 50 për qind, për shkak edhe të pakënaqësive brenda LDK-së.
Në “Rubikon” të Klan Kosovës, Paçarizi tha se shqetësimi kryesor është aspekti kushtetues, pasi Kuvendi nuk është konstituuar brenda afateve të përcaktuara.
Sipas tij, edhe zgjedhja e presidentit në këto rrethana do të mund të konsiderohej shkelje e Kushtetutës.
Problemi ligjor, që domethënë kushtetues në këtë rast, është që ne jemi në shkelje kushtetuese. Kuvendi i Kosovës nuk është konstituuar brenda afateve kushtetuese. Cilido veprim që ndërmerret ka me qenë veprim i bërë në shkelje kushtetuese. A ka me pasë kjo shoqëri, a ka me ndërtu konsensus për me shkel Kushtetutën? Ndoshta”, ka thënë Paçarizi.
Paçarizi theksoi se Sejdiu, si ish-gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese, duhet të jetë i vetëdijshëm për këtë situatë, duke e cilësuar këtë si problem për kandidaturën e tij.
Ai tha se nëse procedura vazhdon në këto rrethana, përgjegjësia për shkeljen kushtetuese do të binte mbi të gjithë deputetët që marrin pjesë në proces.