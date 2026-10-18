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Opinionisti Rrahman Paçarizi, në emisionin “Info Magazine” në Klan Kosova, ka deklaruar se presidentja Justina Shiroka-Pula duhet të jetë pjesë aktive e Grupit Punues për Apelin ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.
Pos tjerash, Paçarizi tha se presidentja duhet të shfrytëzojë situatat për të përçuar të vërtetën, transmeton Klankosova.tv.
“Presidentja duhet të ketë rol për plot arsye dhe për shkak të backround-it të saj akademik dhe politik, presidentja e Kosovës unë mendoj se është një figurë mjaft përfaqësuese, e cila jo patjetër do të iu qaset vetë këtyre problematikave, dhe përpjekjes për ta përçuar të vërtetën atje. Por ajo mund të bëjë dhe duhet të jetë pjesë e këtij Grupi Punues, pra duhet të jetë pjesë aktive e këtij grupi që ka themeluar Qeveria”.
“Ajo duhet t’i shfrytëzojë momentet kur tashmë sapo është zgjedhur, ta shfrytëzojë këtë situatë kur po merr telegrame urimi nga homologë të saj dhe nga BE”, tha ai.