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Profesori Rrahman Paçarizi, deklaroi në emisionin Rubikon se kur e ka dëgjuar ekspozenë e kryeministrit të Kosovë, e cila u paraqit më 6 shtator në Kuvendin e Kosovës, "ka qenë shumë i lumtur që jeton në Epokën e Albin Kurtit".
"Në bazë të premtimeve, ka qenë një ekspoze, i cili po të realizohej atëherë ato paralajmërimet e zotërit Kurti dhe ato pohimet e tij që ia qante hallin edhe Gjermanisë do të ishin bërë realitet. Do të na kishte lakmi krejt Evropa, për sukseset që kishte me i arritë Kosova si e tillë", deklaroi Paçarizi në Klan Kosova.
Paçarizi deklaroi se ajo se çka është thënë dhe ajo çka është në Kosovë, janë shumë larg me njëra-tjetrën.