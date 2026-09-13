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Kuvendi i Kosovës ka votuar Qeverinë e re, të udhëhequr nga Albin Kurti, duke shënuar nisjen e mandatit të katërt të tij si kryeministër.
Qeveria mori mbështetjen e shumicës së deputetëve të pranishëm, me 62 vota për, tetë kundër dhe asnjë abstenim, raporton Klankosova.tv.
Para votimit, kryeministri Kurti prezantoi ekspozenë e Qeverisë së re, duke përmendur arritjet e mandatit të kaluar në ekonomi, masat sociale dhe mbështetjen për sektorë të ndryshëm.
Kurti foli edhe për proceset gjyqësore ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë, duke deklaruar se këto ditë pritet me ankth verdikti që do të jepet ndaj katërshes së UÇK-së.
Në seancën ku u votua Qeveria e re nuk ishin të pranishëm deputetët e PDK-së, LDK-së dhe Aleancës.
Në sallë ishin vetëm deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje, Listës Serbe dhe përfaqësuesit e komuniteteve jo shumicë.