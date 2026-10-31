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Ministrat e Jashtëm të vendeve të G20-s nuk realizuan fotografinë tradicionale të përbashkët gjatë takimit në Atlanta të Shteteve të Bashkuara.
Sipas Reuters, vendimi erdhi pas kundërshtimeve të disa përfaqësuesve evropianë për të dalë në fotografi krahas ministrit të Jashtëm rus, Sergei Lavrov.
Një zyrtar amerikan tha se fotografia u hoq nga agjenda për të shmangur që takimi të kthehej në një përplasje diplomatike.
Ky zhvillim pasqyron tensionet e vazhdueshme mes Rusisë dhe vendeve perëndimore për shkak të luftës në Ukrainë.