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Arsenali dhe Manchester City janë pajtuar me nga një pikë në kuadër të xhiros së 12-të në Ligën Premier.
Dy skuadrat angleze zhvilluan paraqitje shumë të barabartë, me epilogun përfundimtar që rezultoi të jetë 2-2.
Ishte Erling Haaland që e zhbllokoi epërsinë me një goditje të bukur në minutën e 34-të.
Sidoqoftë, gjashtë minuta më vonë, Mikel Merino ia pasoi Kai Havertz, i cili realizoi me kokë në minutën e 40-të.
Man City e nisi më mirë për të rikthyer epërsinë falë Enzo Fernandez që shënoi gol të bukur pas asistimit të Ayyoub Bouaddi, në minutën e 48-të.
Skuadra londineze megjithatë arriti të kthehet në lojë sërish, këtë herë me Jurrien Timber që shënoi me kokë në minutën e 83-të.
Pas kësaj ndeshje, Arsenali ka 29 pikë, gjashtë mbi Man Cityn që zë pozitën e dytë.
Ndërkohë, pa fitues kishte përfunduar sot edhe derbi ndërmjet Evertonit dhe Liverpoolit, me rezultat 1:1. /Klankosova.tv