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Shkruan: Blerim Shala
Nuk mund të vendoset për Ukrainën, pa Ukrainën.
Apo, nuk mund të ketë paqe në Ukrainë, në kundërshtim me interesat e shtetit të Ukrainës, i cili tash e gati pesë vjet (në shkurt mbushen pesë vjet), është viktimë e agresionit të Rusisë.
Ndërsa, nëse na kujtohet, para se të niste kjo luftë, Vladimir Putin, në emër të Rusisë i kërkonte SHBA-së që Moska dhe Washingtoni të merren vesh, në një Jaltë 2.0, për arkitekturën e sigurisë në Evropë, dhe jo vetëm për relacionet në mes të Rusisë dhe Ukrainës.
Putin, lideri më jetëgjatë në historinë e Rusisë pas Stalinit, pra, atëbotë synonte që për Evropën dhe fatin e saj në dimensionin më të rëndësishëm të sigurisë, të vendoset pa Evropën, siç në realitet kishte ndodhë në Konferencën e Jaltës, gati në mbarim të Luftës së Dytë Botërore.
Britania e Madhe e Kryeministrit Winston Churchill ishte aty, por ajo realisht, më së paku pyetej në këtë trekëndëshin e bërë prej SHBA-së, Bashkimit Sovjetik të atëhershëm dhe SHBA-së.
E pra, krahasimet me Jaltën morën hov këto ditë pas një Samiti të paparë deri tash, të mbajtur në Shenzhen të Kinës, i cili tuboi Donald Trumpin, Presidentin e Amerikës, Vladimir Putinin, Presidentin e Federatës së Rusisë dhe Xi Jinpingun, Presidentin e Kinës, i cili ishte nikoqir i këtij Samiti.
Kur nuk je rreth tavolinës, je në menu. Kështu thuhet në diplomaci. Natyrisht, kësaj here, ky rrëfim përkon me mungesën e Bashkimit Evropian në këtë Samit.
Në të vërtetë, ajo Jalta e parë (e mbajtur në muajin shkurt të vitit 1945), nuk piku prej qielli.
Lufta e bëri të veten. Ajo shfaqi këto tri shtete, Amerikën, Bashkimin Sovjetik dhe Britaninë e Madhe si fituese të mirëfillta të luftës, dhe si adresa vendimtare për ri-organizimin e Evropës pas një tragjedie që bëri shkrumb e hi kontinentin e vjetër.
Pra, realisht, nuk kishte kush të flasë në emër të Evropës, për Evropën.
Evropa u vetë-shkatërrua.
Tani, rrethanat janë krejtësisht ndryshe, dhe me asgjë Evropa e sotme, si Bashkim Evropian, nuk ka si të krahasohet me atë të vitit 1945.
Kjo është absolutisht e qartë.
Por, ky formati trepalësh i Shenzhenit, është sfidë dhe madje kërcënim për Evropën në rrethanat e tanishme, jo fort si përmbajtje, sa si formë, ku mungon prania e BE-së.
Evropa, deri vonë së paku, deri në vitet e Luftës në Ukrainë, në masë të madhe është definuar si një ‘gjigand ekonomik’ dhe si një ‘xhuxh gjeo-politik’.
Mëkëmbja historike e Evropës ishte pra pasojë e përpjekjes së Rusisë për ta ndryshuar gjeografinë/ kufijtë e Ukrainës, në mësymjen e Vladimir Putinit për ta mëkëmbur një Perandori të re ruse.
Por Evropa këtu u ndihmua në masë të madhe nga dy fakte: Aleanca Veri-Atlantike dhe Administrata e Presidentit të atëhershëm amerikan Joe Biden.
Gjërat kanë ndryshuar me të madhe në SHBA, teksa Aleanca Veri-Atlantike mezi po mbahet në këmbë.
Më në fund, BE-ja ka një ’defekt të lindur’, (si thuhet), sepse vendimmarrja në te, që prej fillimit është organizuar në atë mënyrë që të mos ketë mundësi asnjë shtet i madh ta imponojë vullnetin e vet për çështjet madhore, teksa, madje (si dihet), edhe shtetet e tjera të BE-së kanë të drejtë të aplikojnë të drejtën e Veto-s.
Në këtë mënyrë, Evropianët, me qëllim që ta shmangin një situatë kur të mëdhenjtë qepin fatin e të tjerëve, kanë bërë që ta paralizojnë vetëveten edhe kur fati i Evropës është në pyetje.
Kjo po kuptohet gjithnjë e më shumë kohëve të fundit, sepse realisht, nuk ka qëndrim të përbashkët dhe kategorik të BE-së se si dhe kur duhet të merr fund Lufta në Ukrainë, e cila financiarisht, më së shumti i ka kushtuar asaj, teksa deri tash, ajo, më së paku ka pasur rol në përpjekjet ndërkombëtare për ta imponuar paqen në Ukrainë.
Tejkalimi i këtij paradoksi është i domosdoshëm për BE-në. Pa arritur këtë, zaten, është e pamundur që të merr fund Lufta në Ukrainë dhe që BE-ja të shfaqet si faktor pa të cilin nuk mund të vendoset për fatin e Evropës.