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Reperi amerikan Sean “Diddy” Combs, 56 vjeç, dyshohet se është dërguar me urgjencë në spital nga burgu gjatë fundjavës, pas një lëndimi në kokë, raporton TMZ.
Combs, i cili po vuan dënimin në burgun federal Fort Dix, në New Jersey, thuhet se ka pësuar lëndimin të shtunën, megjithëse shkaku i tij mbetet i paqartë.
Sipas burimeve të cituara nga TMZ, ambulanca është larguar nga burgu rreth orës 01:00 të mëngjesit. Megjithatë, lëndimi nuk raportohet të ketë qenë kërcënues për jetën, shkruan Mirror, transmeton Klankosova.tv.
Burimet bëjnë të ditur se reperi ishte i vetëdijshëm dhe komunikonte kur u transportua sërish në burg, pas trajtimit mjekësor.
Combs ndodhet në burg që nga tetori i vitit 2025, pasi u dënua me 50 muaj burg për vepra penale të lidhura me prostitucionin, pas një procesi të gjatë gjyqësor.