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Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka thirrur një konferencë nesër me fillim nga ora 13:00.
Njoftimi u bë nga OVL UÇK përmes një email-i të dërguar për mediat.
Klankosova.tv mëson se ndër temat që pritet të trajtohen aty janë protesta e 1 tetorit kundër vendimit të Speciales ndaj katërshes së UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi.
E po ashtu edhe deklarata e miratuar sot nga Kuvendi i Kosovës në mbështetje të UÇK-së, njofton Klankosova.tv.