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Në Ditën Ndërkombëtare të Viktimave të Zhdukjeve me Forcë, Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ka kujtuar personat e zhdukur gjatë luftës në Kosovë dhe ka shprehur solidaritet me familjet e tyre, të cilat prej vitesh presin të mësojnë fatin e më të dashurve të tyre.
Në një reagim në Facebook, OVL-UÇK ka theksuar se çështja e personave të zhdukur nuk duhet të mbetet peng i heshtjes, kalkulimeve politike apo, siç thuhet në reagim, i shpërfilljes institucionale, transmeton Klankosova.tv.
“Serbia mban arkivat dhe përgjigjet. Ajo duhet t'i hapë ato dhe institucionet ndërkombëtare duhet ta detyrojnë ta bëjë këtë”, thuhet në reagimin e organizatës.
OVL-UÇK ka kërkuar zbardhjen e fatit të të zhdukurve, llogaridhënie dhe drejtësi për familjet e tyre.
“Kërkojmë të vërtetën, llogaridhënien dhe drejtësinë. Asgjë më pak. Familjet e tyre nuk do të mbeten kurrë vetëm”, përfundon reagimi.