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Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka reaguar pas vendimit të sotëm të Gjykatës Speciale ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve.
Në reagimin e saj, OVL-UÇK e ka cilësuar vendimin si të pritshëm, por të papranueshëm.
"Për ne, ky vendim është i papranueshëm. Kjo Gjykatë, edhe një herë, dëshmoi se nuk po arrin të shkëputet nga agjenda politike që e ka shoqëruar që nga themelimi i saj.
Ne besojmë se kjo qasje nuk i shërben drejtësisë së paanshme, por interesave të Serbisë dhe aleatëve të saj, të cilët për vite me radhë kanë synuar njollosjen e luftës sonë çlirimtare dhe të historisë së Kosovës.
UÇK-ja nuk mund të gjykohet përmes agjendave politike, ndërsa e vërteta e luftës sonë nuk mund të nëpërkëmbet me vendime gjyqësore".
Në fund, OVL UÇK ka theksuar se do të vazhdojë të kundërshtojë çdo vendim që e konsideron padrejtësi dhe çdo përpjekje për barazimin e luftës çlirimtare me projektin e Serbisë, transmeton Klankosova.tv.
Ish-presidenti Hashim Thaçi është dënuar me 17 muaj burgim për vepra penale që përfshijnë tentativën për pengimin e personave zyrtarë, shkeljen e fshehtësisë së procedurës dhe mosbindjen ndaj gjykatës, raporton Klankosova.tv
Ndërkaq, Bashkim Smakaj dhe Fadil Fazliu janë dënuar me nga 12 muaj burgim, kurse Hajredin Kuçi ka marrë dënimin prej një muaji burgim me kusht.
Në rastin për pengim të drejtësisë, Isni Kilaj është shpallur i pafajshëm.