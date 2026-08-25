Lajmet e fundit
Kryesia e OVL UÇK-së, gjatë mbledhjes së sotme ka marrë vendim për përjashtimin e anëtarit të kësaj organizate, Skënder Llugiqi.
Sipas njoftimit të organizatës, përjashtimi i tij vjen për shkak të deklaratave të tij publike kundër ish-gjeneralit Ramush Haradinaj, të cilat, sipas vlerësimit të Kryesisë, përbëjnë shkelje të Statutit të OVL-UÇK-së, transmeton Klankosova.tv.
“Sot Kryesia ka marrë vendim, bazuar në Statutin e OVL-UÇK-së, për përjashtimin e anëtarit të kësaj organizate, Skënder Llugiqi. Ky vendim është marrë për shkak të deklaratave të tij publike kundër gjeneralit Ramush Haradinaj, të cilat, sipas vlerësimit të Kryesisë, përbëjnë shkelje të Statutit të OVL-UÇK-së”, thuhet në njoftimin e organizatës.