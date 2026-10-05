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Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës kanë reaguar sërish për situatën e krijuar pas përplasjes së Policisë me protestuesit.
Kjo organizatë ka ftuar kategoritë e dala nga lufta dhe qytetarët për të vazhduar protestën, kërkesa e së cilës është miratimi i Ligjit për Gjykatën Speciale në lexim të dytë nga Kuvendi i Kosovës.
“Popull i dashur. Kategori të dala nga lufta e UÇK-së. Nesër, mëngjesi duhet të na gjejë të gjithëve në sheshin e Prishtinës. Të bashkuar dhe me dinjitet, për të mbrojtur atë që është e jona dhe për të dëshmuar se UÇK-ja na bashkon.”, thuhet në reagimin e OVL të UÇK-së. /Klankosova.tv