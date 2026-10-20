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Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka reaguar ndaj kryetares së Gjykatës Speciale, Ekaterina Trendafilova, e cila sot ka pasur një adresim, duke u thirrur në pavarësinë e këtij institucione dhe gjykatësve në Hagë.
Në reagimin për media, OVL-UÇK i është kundërpërgjigjur Trendafilovës, duke kërkuar nga ajo që të dijë se në Kosovë ligjet i miraton Kuvendi.
“Të pretendosh se një gjykatë ka të drejtën e zgjedhjes së ligjit që rregullon veprimtarinë e saj, është jo vetëm e çuditshme, por edhe qesharake. Këto pretendime i lexuam në komunikatën e znj. Trendafilova. Zonja në fjalë, duhet të dijë se në Kosovë, ligjet i miraton Kuvendi. Vet Dhomat e Specializuara ekzistojnë sepse u krijuan nga Kuvendi, andaj ato nuk kanë pushtet mbi institucionin që i themeloi.”, thuhet në reagimin e OVL-UÇK-së.
Në reagim thuhet se Trendafilova duhet ta dijë se t'i mbash leksione Kuvendit për sundimin e ligjit, përderisa, sipas kësaj organizate, e trajton interpretimin personal si të padiskutueshëm, është arrogancë.
“Kritika ndaj vendimeve gjyqësore është e drejtë legjitime dhe nuk do të heqim dorë prej saj. Asnjë vendim gjyqësor nuk mund ta fshijë të vërtetën se Lufta Çlirimtare ishte e drejtë. Lirinë e Kosovës e fituan ata që u ngritën kundër gjenocidit, dhe shtetësia e Kosovës qëndron mbi sakrificën e tyre. Andaj, gjykatat asnjëherë nuk duhet të shndërrohen në institute historie, por duhet që me dinjitet e profesionalizëm ta kryejnë punën për të cilën janë mandatuar. Fatkeqësisht, në rastin e Dhomave të Specializuara kanë munguar që të dyja, edhe dinjiteti, edhe profesionalizmi.”, është thënë në reagimin e OVL-UÇK-së. /Klankosova.tv