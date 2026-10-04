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Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ka ndryshuar orarin e tubimit të paralajmëruar për të hënën.
Protesta, e cila fillimisht ishte planifikuar të mbahej në orën 12:00, tash do të nisë në orën 09:00, para ndërtesës së Kuvendit të Kosovës.
Ndryshimi i orarit vjen pasi kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, ka caktuar seancën plenare për në orën 09:00.
Në rendin e ditës, pika e parë është shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar./Klankosova.tv