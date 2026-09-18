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Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ka falënderuar të gjithë shqiptarët që morën pjesë në protestën gjithëpopullore në Prishtinë.
Përmes një postimi në Facebook, OVL e UÇK-së theksoi se populli i Kosovës nuk do të ndalet së kërkuari drejtësi për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
“Faleminderit, shqiptarë! Ky popull nuk do të ndalet së kërkuari drejtësi për UÇK-në, deri në vendosjen e drejtësisë dhe të së vërtetës”, thuhet në njoftim.