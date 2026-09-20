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Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka përkujtuar kolonelin Ahmet Krasniqi në përvjetorin e vrasjes së tij, duke kërkuar drejtësi për vrasjen dhe duke vlerësuar kontributin e tij në ndërtimin e strukturave ushtarake të Kosovës.
Në një reagim të publikuar me këtë rast, Osmani ka thënë se Krasniqi ishte një ushtarak që jetën dhe dijen e tij ia kushtoi Kosovës dhe lirisë së saj.
“Koloneli ishte ndër ata burra që, në ditët më të vështira, nuk u tërhoqën para përgjegjësisë historike”, ka shkruar Osmani, duke theksuar se ai punoi për ndërtimin e strukturave ushtarake që do ta mbronin popullin dhe idealin e lirisë.
Ajo ka kujtuar se Krasniqi u vra në një periudhë kur, sipas saj, Kosova kishte më shumë se kurrë nevojë për njerëz të përkushtuar ndaj saj.
Ajo theksoi se vrasja e tij nuk e vrau idealin për të cilin ai kishte jetuar, ndërsa Kosovën e lirë dhe shtetin e saj i ka cilësuar si dëshminë se sakrifica e Krasniqit nuk ishte e kotë.
Në reagimin e saj, ish-presidentja ka kërkuar gjithashtu drejtësi për vrasjen e kolonelit.
“Një shtet që respekton të rënët e vet nuk pajtohet kurrë me heshtjen për vrasjet e tyre”, ka shkruar Osmani, duke shtuar se e vërteta dhe drejtësia janë detyrim ndaj historisë, familjes së Krasniqit dhe brezave të ardhshëm.
“Lavdi e përjetshme kolonel Ahmet Krasniqit”, ka përfunduar Osmani.