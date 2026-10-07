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Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani e ka uruar Justina Shiroka Pulën për zgjedhjen e saj në postin e kryetares së shtetit.
Pas votimit në Kuvendin e Kosovës, Osmani ka thënë se do të jetë e hapur për ta mbështetur presidenten e re në sfidat që e presin.
Ajo ka thënë se presidentja e re duhet ta udhëheq politikën e jashtme dhe t’i mbrojë ineteresat e shtetit të Kosovës dhe ruajtjen e aleancave.
“Ka qenë një prej shpresave të mia të mëdha që një prej presidenteve të reja të jetë grua. I uroj sukses. Në këto sfida mund të llogrisë në mbështetjen time të përhershme për çdo çështje që është në interes të Republikës së Kosovës.”, ka thënë ajo.